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Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Intro

Selection of funny and strange pictures from the Russian Expanses. This is possible only in Russia, although I’m not sure that all the photographs were made in Russia … 14.08.2017.

Подборка забавных, курьезных и странных снимков с российских просторов. Такое возможно только в России, хотя не уверен, что все фотографии сделаны именно в России… 14.08.2017.

Мы живём в России. Только неиссякаемое жизнелюбие, огромное терпение, чувство юмора позволяют миллионам россиян выживать в нелегких условиях и чувствовать себя более чем хорошо.

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

Amazing Pictures from Russian Expanses 14.08.2017

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Filed Under: Funny, Photos

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