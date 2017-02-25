Cat – Qitt
Fox – Thaealab
Whale – Hout
Koala – Koala
Espresso – Qahuwa
Giraffe – Zarafa
Canine – Kalb
Duck – Batt
Watermelon – Batikh
Citadel – Qale’a
Mouse – Fa’ar
Rabbit – Arnab
Bicycle – Diraja
Gazelle – Ghazal
Shark – Qearsh
Monkey – Qerrd
Ape – Qerrd
She – Hia
Rhino – Khuratiat
Lama – Lama
Eagle – Nesr
Cairo – Alqahera
Peacock – Tawus
Cheetah – Fahd
Bear – Dob
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