Art,

Arabic Words Illustrated Based On Their Literal Meaning

Cat – Qitt

Cat - Qitt

Fox – Thaealab

Fox - Thaealab

Whale – Hout

Whale - Hout

Koala – Koala

Koala - Koala

Espresso – Qahuwa

Coffee - Qahuwa

Giraffe – Zarafa

Giraffe - Zarafa

Canine – Kalb

Dog - Kalb

Duck – Batt

Duck - Batt

Watermelon – Batikh

Watermelon - Batikh

Citadel – Qale’a

Citadel - Qale'a

Mouse – Fa’ar

Mouse - Fa'ar

Rabbit – Arnab

Rabbit - Arnab

Bicycle – Diraja

Bicycle - Diraja

Gazelle – Ghazal

Gazelle - Ghazal

Shark – Qearsh

Shark - Qearsh

Monkey – Qerrd

Monkey - Qerrd

Ape – Qerrd

Ape - Qerrd

She – Hia

She - Hia

Rhino – Khuratiat

Rhino - Khuratiat

Lama – Lama

Lama - Lama

Eagle – Nesr

Eagle - Nesr

Cairo – Alqahera

Cairo - Alqahera

Peacock – Tawus

Peacock - Tawus

Cheetah – Fahd

Cheetah - Fahd

Bear – Dob

Bear - Dob

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