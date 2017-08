“31 year old, Khabarovsk. Camera: Canon Mark III. The length of filming in the genre Art Nude about two years. All my photographic activity is divided into two components: wedding photography (commerce) and art nude (creativity). I believe that every girl is beautiful in her own way, my task is to give everything in such a way that it does not go away and at the same time clings.

Many joint shootings with her husband, also a photographer, known by the name of Gene Oryx. Joint work allows you to look at a woman’s body in a new way, evaluate and convey its attractiveness, because what is important for men is not always paramount for a woman. Perhaps in my works there is more desire to show beauty than erotica, but there is always something to strive for.” – Elizaveta Shaburova

Елизавета Шабурова: “31 год, Хабаровск. Камера: Canon Mark III. Стаж съемок в жанре “Ню” около двух лет. Вся моя фотографическая деятельность делится на две составляющих: свадебные съемки (коммерция) и ню (творчество). Считаю, что каждая девушка прекрасна по-своему, моя задача подать все таким образом, чтобы было не пошло и в то же время цепляло.

Много совместных съемок с мужем, тоже фотографом, известным под ником Gene Oryx. Совместная работа позволяет по-новому смотреть на женское тело, оценивать и передавать его привлекательность, ведь то, что важно для мужчин, не всегда первостепенно для женщины. Возможно, в моих работах больше стремления показать, но всегда есть к чему стремиться.”

“31 metų, Chabarovskas Kamera: Canon Mark III “patirtis filmavimo žanro.”Aktai” apie dvejus metus visi mano fotografijos darbai yra suskirstyti į dvi dalis: Vestuvės (komercijos) ir aktai (kūrybiškumas) tikiu, kad kiekviena moteris yra graži savaime. Galbūt mano darbuose yra daugiau noro parodyti, bet visada yra kažkas, ko norisi siekti. Darbas suteikia naują galimybę pažvelgti į moters kūną.”

Art Nude by Photographer Elizaveta Shaburova: