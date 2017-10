Beautiful Art Nude by Yura Ionov

“Yura Ionov was born and raised in Moscow, a doctor by training. Photo began to get carried away in school, the first teacher was a father, an amateur photographer, the first camera “Smena.”

I know and professionally take pictures from 2010. Attended and attended retouching courses, master classes and individual training with photographers and retouchers, whose vision and creativity inspires.

Now I use the Canon 5 d m III technique and a few glasses of the L line. Inspires the works of the photo classics, Lindberg, Avedon, Newton, Demarchelier, Penn, Roversi.

I work in the genres of fashion, nude art, emotional portrait, although I can shoot landscapes, objects and lavas. I am interested in fashion, art nude, style and form the taste.

Always in search of interesting people, like a beautiful body, emotions in the frame!” Yura Ionov

“Родился и вырос в Москве, по образованию медик. Фото начал увлекаться еще в школе, первый учитель был отец, фотограф любитель, первый фотоаппарат «Смена».

Осознано и профессионально фотографирую с 2010-го. Посещал и посещаю курсы по ретуши, мастер-классы и индивидуальное обучение у фотографов и ретушеров, чье видение и творчество вдохновляет.

Сейчас использую технику Canon 5 d m III и несколько стекол линейки L. Вдохновляет творчество классиков фотографии, Линдберг, Аведон, Ньютон, Демаршелье, Пенн, Роверси.

Работаю в жанрах фешн, ню арт, эмоциональный портрет, хотя могу снимать и пейзажи, предметку и лав стори. Интересуюсь модой, стилем формирую и развиваю вкус.

Всегда в поиске интересных лиц, нравятся красивое тело, эмоции в кадре!” – Юра Ионов