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Amazing Pictures from Russian Expanses 09.10.2017

Selection of funny and strange pictures from the Russian Expanses. This is possible only in Russia, although I’m not sure that all the photographs were made in Russia … 09.10.2017.

Подборка забавных, курьезных и странных снимков с российских просторов. Такое возможно только в России, хотя не уверен, что все фотографии сделаны именно в России… 09.10.2017.

Мы живём в России. Только неиссякаемое жизнелюбие, огромное терпение, чувство юмора позволяют миллионам россиян выживать в нелегких условиях и чувствовать себя более чем хорошо.

Pictures Russian Expanses 091017 01

Pictures Russian Expanses 091017 02

Pictures Russian Expanses 091017 03

Pictures Russian Expanses 091017 04

Pictures Russian Expanses 091017 05

Pictures Russian Expanses 091017 06

Pictures Russian Expanses 091017 07

Pictures Russian Expanses 091017 08

Pictures Russian Expanses 091017 09

Pictures Russian Expanses 091017 10

Pictures Russian Expanses 091017 11

Pictures Russian Expanses 091017 12

Pictures Russian Expanses 091017 13

Pictures Russian Expanses 091017 14

Pictures Russian Expanses 091017 15

Pictures Russian Expanses 091017 16

Pictures Russian Expanses 091017 17

Pictures Russian Expanses 091017 18

Pictures Russian Expanses 091017 19

Pictures Russian Expanses 091017 20

Pictures Russian Expanses 091017 21

Pictures Russian Expanses 091017 22

Pictures Russian Expanses 091017 23

Pictures Russian Expanses 091017 24

Pictures Russian Expanses 091017 25

Pictures Russian Expanses 091017 26

Pictures Russian Expanses 091017 27





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