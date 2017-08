Erotic Russian Girls Art Nude:

Russian girls – this is a real godsend for a photographer. Natural beauty, which is celebrated and appreciated all over the world, is combined in them with fearlessness, curiosity, thirst for experimentation, patience and perseverance. Often they themselves are the initiators of erotic photo sessions – the only thought that they are doing something if not forbidden, then close to it, gives them pleasure.

But for Russian girls it’s not enough just to undress into the camera. Is this really such an achievement? And, driven by a thirst for adventure, Russian girls come up with adventures. To shoot naked in the snow? Easy! Go naked to the streets of the city? You are welcome! To take a walk in a nightgown on the roofs? It’s done! And it is even better that in all this action there was some higher meaning, a concept, an idea. Not crazy on the upright, but a muse that came down from heaven with a violin in his hand. Not a violator of public order – but a pure soul, alone in a big city. Not just the owner of a beautiful body, wrapped in a sheet – and the ancient goddess, suddenly found the flesh. Unusual scenery, non-trivial poses, causing courage – not every photographer will catch up with his Russian model!

But the result exceeds all expectations. The resulting pictures breathe energy, sexuality, and Russian girls Art Nude openly looking at the frame, without words say: see, I could! – means, and you can do it all!

Русские девушки – это настоящая находка для фотографа. Природная красота, которую отмечают и ценят во всём мире, сочетается в них с бесстрашием, любопытством, жаждой экспериментов, терпением и упорством. Часто они сами выступают инициаторами эротических фотосессий – одна только мысль, что они совершают нечто если не запретное, то близкое к нему, доставляет им удовольствие.

Но для русских девушек мало просто раздеться на камеру. Разве это такое уж достижение? И, движимые жаждой приключений, русские девушки придумывают себе приключения. Сняться обнажённой на снегу? Запросто! Выйти нагишом на улицы города? Пожалуйста! Прогуляться в ночной сорочке по крышам? Сделано! А ещё лучше, чтобы во всём этом действе был какой-то высший смысл, концепт, идея. Не сумасшедшая на верхотуре – а муза, сошедшая с небес со скрипкой в руке. Не нарушительница общественного порядка – а чистая душа, одинокая в большом городе. Не просто обладательница красивого тела, закутанная в простыню – а античная богиня, внезапно обретшая плоть. Необычные декорации, нетривиальные позы, вызывающая смелость — не всякий фотограф поспеет за своей русской моделью!

Но и результат превосходит все ожидания. Получившиеся снимки дышат энергией, сексуальностью, и русские девушки, открыто глядящие в кадр, без слов говорят: видишь, я смогла! – значит, и ты всё сможешь!

Erotic Russian Girls Art Nude: