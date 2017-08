Australian digital artist Wil Hughes has a special ability: he turns adored, as a rule family-accommodating pop culture symbols into nightmarish evil spirits that seem as though they pawed their path straight out of Hell.

Австралийский цифровой художник Вил Хьюз обладает уникальным талантом: он превращает любимых, обычно семейных значков поп-культуры в кошмарных демонов, которые выглядят так, как будто они вырвались прямо из ада.